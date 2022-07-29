Около 70 домов повреждено после обстрела со стороны ВСУ Брилёвки в Херсонской области
Около 70 домов повреждено в результате обстрела со стороны украинской армии Брилёвки в Херсонской области, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
- AP
- © Oleksandr Ratushniak
«Около 70 домов пострадало: пробитые крыши, выбитые стекла», — сказал он.
Также 29 июля ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Новой Каховке в Херсонской области.
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