Около 70 домов повреждено после обстрела со стороны ВСУ Брилёвки в Херсонской области

Около 70 домов повреждено в результате обстрела со стороны украинской армии Брилёвки в Херсонской области, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

AP

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