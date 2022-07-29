военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Около 70 домов повреждено после обстрела со стороны ВСУ Брилёвки в Херсонской области

Короткая ссылка
Около 70 домов повреждено в результате обстрела со стороны украинской армии Брилёвки в Херсонской области, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Около 70 домов повреждено после обстрела со стороны ВСУ Брилёвки в Херсонской области
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

«Около 70 домов пострадало: пробитые крыши, выбитые стекла», — сказал он.

Также 29 июля ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Новой Каховке в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить