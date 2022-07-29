При обстреле Петровского района Донецка погибла женщина

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск погибла мирная жительница.

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

«ВФУ (вооружённые формирования Украины) убили мирную жительницу в Петровском районе Донецка», — заявили в штабе.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили из «Градов» 40 ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Также в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинской армии погибла ещё одна мирная жительница.