Кадыров опубликовал видео с бойцами чеченских спецподразделений с нашивками «На Киев»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео с бойцами чеченских спецподразделений с нашивками «На Киев».

В ролике показаны выстроенные на плацу чеченские военные с нагрудными нашивками «На Киев». Кроме того, показана военная техника с такой же надписью.

Кадыров в посте написал, что киевские власти, которые «восседают в тёплых креслах своих золотых кабинетов», должны знать, что «скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью».

Он также заявил, что украинское руководство настигнут последствия того, что они «творили на протяжении восьми долгих лет».

Глава Чечни добавил, что бойцы чеченских подразделений готовы по первому приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина взять штурмом любой населённый пункт.

Ранее Кадыров заявил о необходимости уничтожения сбежавших с территории Чеченской Республики на Украину террористов.