За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека
За сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека, ещё 11 были ранены.
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк с использованием запрещённых противопехотных мин «Лепесток».
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