За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека

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За сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека, ещё 11 были ранены.
За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк с использованием запрещённых противопехотных мин «Лепесток».

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