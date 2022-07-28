За сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека

За сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека, ещё 11 были ранены.

РИА Новости

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