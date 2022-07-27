Захарова назвала Эстонию репрессивным государством после запрета выступлений «Руки Вверх»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала Эстонию репрессивным государством после запрета выступлений в этой стране российской группы «Руки Вверх».

«Надо по-другому ставить вопрос: что не так с Эстонией?» — отметила Захарова.

По словам представителя МИД России, если страна гордится тем, что кому-либо запрещает у себя выступать, то «что-то с ней не так».

Она предположила, что в Эстонии забыли, что провозглашали демократию своей основной идеей, покинув ради этого СССР.

«И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», — сказала Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии поддержало запрет на въезд для российской музыкальной группы «Руки Вверх!», отметив, что «непоколебимо поддерживает Украину».

Группе запретили въезжать в Эстонию в течение пяти лет.