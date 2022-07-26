В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль территории Углегорской ТЭС

Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под контроль Углегорскую ТЭС в районе Светлодарска в ДНР. В настоящее время идёт зачистка территории электростанции от остатков ВСУ.

РИА Новости

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