В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль территории Углегорской ТЭС
- РИА Новости
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Об этом сообщил представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко.
«Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе н. п. Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. В настоящее время идёт зачистка территории электростанции от остатков вооружённых формирований Украины», — сообщила милиция.
25 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о проведении союзными силами республик и России зачистки Углегорской тепловой электростанции от украинских войск.