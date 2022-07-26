В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль территории Углегорской ТЭС

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Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под контроль Углегорскую ТЭС в районе Светлодарска в ДНР. В настоящее время идёт зачистка территории электростанции от остатков ВСУ.
В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль территории Углегорской ТЭС
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщил представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко.

«Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе н. п. Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. В настоящее время идёт зачистка территории электростанции от остатков вооружённых формирований Украины», — сообщила милиция.

25 июля штаб территориальной обороны ДНР сообщил о проведении союзными силами республик и России зачистки Углегорской тепловой электростанции от украинских войск.

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