ТАСС: на нефтебазе в Донецке произошёл пожар после обстрела со стороны ВСУ

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На нефтебазе в Будённовском районе Донецка произошёл крупный пожар после обстрелов со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пламя пожара видно в нескольких районах города.

Горят цистерны с ГСМ, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что украинские военные совершили обстрел Будённовского района Донецка снарядами калибра 155 мм.

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