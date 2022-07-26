ТАСС: на нефтебазе в Донецке произошёл пожар после обстрела со стороны ВСУ
На нефтебазе в Будённовском районе Донецка произошёл крупный пожар после обстрелов со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что пламя пожара видно в нескольких районах города.
Горят цистерны с ГСМ, информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что украинские военные совершили обстрел Будённовского района Донецка снарядами калибра 155 мм.
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