ТАСС: на нефтебазе в Донецке произошёл пожар после обстрела со стороны ВСУ

На нефтебазе в Будённовском районе Донецка произошёл крупный пожар после обстрелов со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что пламя пожара видно в нескольких районах города. Горят цистерны с ГСМ, информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что украинские военные совершили обстрел Будённовского района Донецка снарядами калибра 155 мм.