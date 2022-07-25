Завод по переработке пластика загорелся после обстрела в Донецке

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Пожар на заводе по переработке пластика произошёл в Донецке после попадания взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Завод по переработке пластика загорелся после обстрела в Донецке
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«В 20:00 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по переработке пластика на улице Домостроительная в Киевском районе города. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

6 июля сообщалось о возгорании на нефтебазе в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.

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