Завод по переработке пластика загорелся после обстрела в Донецке

Пожар на заводе по переработке пластика произошёл в Донецке после попадания взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

«В 20:00 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по переработке пластика на улице Домостроительная в Киевском районе города. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

6 июля сообщалось о возгорании на нефтебазе в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.