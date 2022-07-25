Завод по переработке пластика загорелся после обстрела в Донецке
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«В 20:00 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по переработке пластика на улице Домостроительная в Киевском районе города. Причиной возгорания стало попадание взрывоопасного предмета», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.
6 июля сообщалось о возгорании на нефтебазе в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ.