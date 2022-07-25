Брат украинского замминистра Найем рассказал, что подорвался на мине ВСУ

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Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема Маси Найем рассказал, что подорвался на украинской мине. По его словам, в настоящее время расследуется, кто поставил мину и почему никого об этом не предупредили.
Брат украинского замминистра Найем рассказал, что подорвался на мине ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Найема, мина «точно не российская».

«Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили — это всё расследуется и со временем будет понятно», — сказал он.

Коммуникация в украинской армии «нуждается в улучшении», добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о гибели командира дислоцированной в Одесской области 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Гуляева.

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