Брат украинского замминистра Найем рассказал, что подорвался на мине ВСУ

Брат заместителя министра инфраструктуры Украины Мустафы Найема Маси Найем рассказал, что подорвался на украинской мине. По его словам, в настоящее время расследуется, кто поставил мину и почему никого об этом не предупредили.

Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам Найема, мина «точно не российская».

«Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили — это всё расследуется и со временем будет понятно», — сказал он.

Коммуникация в украинской армии «нуждается в улучшении», добавил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о гибели командира дислоцированной в Одесской области 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Гуляева.