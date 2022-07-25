Брат украинского замминистра Найем рассказал, что подорвался на мине ВСУ
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Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По словам Найема, мина «точно не российская».
«Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили — это всё расследуется и со временем будет понятно», — сказал он.
Коммуникация в украинской армии «нуждается в улучшении», добавил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о гибели командира дислоцированной в Одесской области 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Гуляева.