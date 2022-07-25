Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5% годовых

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Национальный банк Казахстана в понедельник принял решение повысить базовую ставку на 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых.
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 14,5% годовых
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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/–1,0 процентного пункта. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 13,5%», — говорится в заявлении.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,5%.

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