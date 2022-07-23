В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские военные выпустили 23 снаряда по Донецку. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 10:26 — населённый пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении в Telegram.

Также ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Донецку.

«10:35 — населённый пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что мужчина пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.