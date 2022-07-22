Власти Херсонской области сообщили о блокировке Google в регионе

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Власти Херсонской области заблокировали поисковую систему Google в регионе. Об этом заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Власти Херсонской области сообщили о блокировке Google в регионе
  • Legion-Media

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована», — цитирует его РИА Новости

По его словам, причиной является использование данных ресурсов в качестве «элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о решении заблокировать Google на территории республики.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил Google в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма.

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