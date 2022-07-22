Власти Херсонской области сообщили о блокировке Google в регионе
- Legion-Media
«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, причиной является использование данных ресурсов в качестве «элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов».
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о решении заблокировать Google на территории республики.
До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил Google в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма.