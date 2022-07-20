Лавров назвал спецоперацию на Украине неизбежной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости назвал спецоперацию на Украине неизбежной.
Лавров назвал спецоперацию на Украине неизбежной
  • РИА Новости

«Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность», — сказал он.

При этом, по словам Лаврова, он испытал «даже облегчение», когда началась спецоперация.

Министр объяснил, что долгие годы в России не могли ответить на вопрос людей из Донбасса и многих российских граждан, до каких пор «можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую».

Также Лавров заявил в интервью RT и РИА Новости, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Он отметил, что, по мере того как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

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