Российский президент Владимир Путин заявил, что вся Россия будет помогать Донецкой и Луганской Народным Республикам.

Об этом президент сказал в ходе общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях», — сказал он.

Глава государства добавил, что для того, чтобы привести всё в порядок в Донбассе, понадобятся «добрые месяцы, недели и годы».

«Но мы сделаем это обязательно», — пообещал президент.

Путин: вся Россия будет помогать ДНР и ЛНР

Ранее Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена», которые собрались на площадке международного детского центра «Артек». RT вёл трансляцию.