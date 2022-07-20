Путин: вся Россия будет помогать ДНР и ЛНР 

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Российский президент Владимир Путин заявил, что вся Россия будет помогать Донецкой и Луганской Народным Республикам.
Путин: вся Россия будет помогать ДНР и ЛНР 
  • РИА Новости

Об этом президент сказал в ходе общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях», — сказал он.

Глава государства добавил, что для того, чтобы привести всё в порядок в Донбассе, понадобятся «добрые месяцы, недели и годы». 

«Но мы сделаем это обязательно», — пообещал президент.

  • Путин: вся Россия будет помогать ДНР и ЛНР

Ранее Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена», которые собрались на площадке международного детского центра «Артек». RT вёл трансляцию.

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