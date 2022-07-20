Путин: вся Россия будет помогать ДНР и ЛНР
- РИА Новости
Об этом президент сказал в ходе общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена».
«Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях», — сказал он.
Глава государства добавил, что для того, чтобы привести всё в порядок в Донбассе, понадобятся «добрые месяцы, недели и годы».
«Но мы сделаем это обязательно», — пообещал президент.
- Путин: вся Россия будет помогать ДНР и ЛНР
Ранее Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена», которые собрались на площадке международного детского центра «Артек». RT вёл трансляцию.