Замглавы ВГА Стремоусов: обстрел Херсона вёлся из американской РСЗО HIMARS
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Отмечается, что 19 июля украинская армия выпустила по Херсону шесть ракет, пять из них были сбиты, а одна упала в районе Антоновского моста через Днепр.
«Обстрел вёлся с РСЗО HIMARS», — цитирует его РИА Новости.
Стремоусов в беседе с ТАСС также рассказал о повреждениях моста в результате обстрела.
«Сам объект получил повреждения — четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать», — сказал он.
Накануне в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС.