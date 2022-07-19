Замглавы ВГА Стремоусов: обстрел Херсона вёлся из американской РСЗО HIMARS

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что обстрел Херсона вёлся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что 19 июля украинская армия выпустила по Херсону шесть ракет, пять из них были сбиты, а одна упала в районе Антоновского моста через Днепр.

«Обстрел вёлся с РСЗО HIMARS», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов в беседе с ТАСС также рассказал о повреждениях моста в результате обстрела.

«Сам объект получил повреждения — четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать», — сказал он.

Накануне в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС.