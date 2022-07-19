РИА Новости: ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет, пять из них сбиты

Короткая ссылка
Украинская армия выпустила по Херсону шесть ракет, пять были сбиты, одна упала в районе Антоновского моста. В настоящее время выясняются последствия разрушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
РИА Новости: ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет, пять из них сбиты
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста. Предварительно, в сам мост не попала. Группа выехала на место, последствия разрушений выясняются», — сказал собеседник.

Накануне в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС.

Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны после учащения ракетных обстрелов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить