РИА Новости: ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет, пять из них сбиты

Украинская армия выпустила по Херсону шесть ракет, пять были сбиты, одна упала в районе Антоновского моста. В настоящее время выясняются последствия разрушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

«Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста. Предварительно, в сам мост не попала. Группа выехала на место, последствия разрушений выясняются», — сказал собеседник.

Накануне в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС.

Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны после учащения ракетных обстрелов.