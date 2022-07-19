РИА Новости: ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет, пять из них сбиты
- AP
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«Было выпущено шесть ракет. Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста. Предварительно, в сам мост не попала. Группа выехала на место, последствия разрушений выясняются», — сказал собеседник.
Накануне в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС.
Как заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны после учащения ракетных обстрелов.