В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Градов» со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО «Град», заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено семь ракет из «Градов».
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Алчевска американскими РСЗО HIMARS.
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