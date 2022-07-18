РИА Новости: при обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ погибли два человека

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Два человека из охраны Каховской ГЭС погибли в результате удара украинских военных по станции.
РИА Новости: при обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ погибли два человека
  • AP

Об этом РИА Новости сообщил источник из делегации первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, покинувшего ГЭС незадолго до удара.

«Ракеты попали прямо в площадку, где наши машины парковались (делегации Кириенко. — RT). Два человека из охраны ГЭС погибли», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в районе Каховской ГЭС.

Позднее появились данные, что Каховская ГЭС не повреждена.

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