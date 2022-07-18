В Херсонской области заявили, что ВСУ целенаправленно били по Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Армия Украины целенаправленно била по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев.
В Херсонской области заявили, что ВСУ целенаправленно били по Каховской ГЭС
  • РИА Новости

«Всё это летит со стороны Украины, всё это для того, чтобы нарушить мирную жизнь и не дать развиваться... Цель — это ГЭС, цель — это города, цель — это мирное население, цель — это Северо-Крымский канал, это Каховский магистральный канал», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

Ранее в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в районе Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС не повреждена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить