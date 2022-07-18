В Херсонской области заявили, что ВСУ целенаправленно били по Каховской ГЭС

Армия Украины целенаправленно била по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев.

«Всё это летит со стороны Украины, всё это для того, чтобы нарушить мирную жизнь и не дать развиваться... Цель — это ГЭС, цель — это города, цель — это мирное население, цель — это Северо-Крымский канал, это Каховский магистральный канал», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

Ранее в пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в районе Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС не повреждена.