Украинские войска нанесли ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система противовоздушной обороны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Владимира Леонтьева.

Он сообщил, что утром 18 июля произошли «очередные многочисленные ракетные удары».

«ПВО работала, но всё равно были в течение получаса попадания в районе города», — сказал Леонтьев.

Чиновник добавил, что подробности обстрела выясняются.

Ранее сообщалось о трёх погибших и порядка 90 пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины.