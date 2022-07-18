Украинские войска нанесли ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области

Короткая ссылка
Украинские войска нанесли ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, сработала система противовоздушной обороны.
Украинские войска нанесли ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области
  • AFP
  • © Handout / Planet Labs PBC

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Владимира Леонтьева.

Он сообщил, что утром 18 июля произошли «очередные многочисленные ракетные удары».

«ПВО работала, но всё равно были в течение получаса попадания в районе города», — сказал Леонтьев.

Чиновник добавил, что подробности обстрела выясняются.

Ранее сообщалось о трёх погибших и порядка 90 пострадавших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить