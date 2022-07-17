Средства ПВО Белоруссии фиксируют полёты ударных и разведывательных беспилотников у границы

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Средства ПВО Белоруссии фиксируют у государственной границы полёты беспилотников, как боевых, так и разведывательных, сообщил замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС республики Дмитрий Михолап.
Средства ПВО Белоруссии фиксируют полёты ударных и разведывательных беспилотников у границы
  • Legion-Media

«Помимо полётов гражданских авиакомпаний и наших самолётов над территорией Республики Беларусь, мы достаточно часто фиксируем полёты вдоль нашей границы беспилотных летательных аппаратов — как боевых, так и разведывательных», — сказал он в эфире СТВ. Его слова приводит ТАСС.

Это, в частности, полёты беспилотника из аэропорта в Румынии, отметил военный.

«Мы наблюдали полёт довольно серьёзной машины — MQ-9 Reaper — с аэродрома Кымпия-Турзий, Румыния. В ходе тренировки дежурных сил он мониторил обстановку, что происходит у нас», — рассказал Михолап.

Также на южных рубежах военные фиксировали на сопредельной территории полёт беспилотника, который квалифицировали как Bayraktar.

В апреле Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в страну с литовской стороны.

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