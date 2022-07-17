В ДНР сообщили о гибели четырёх военных республики за сутки
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Огонь велся по районам десяти населённым пунктам Республики. В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Повреждено 12 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры, сообщила Народная милиция.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четыре защитника Донецкой Народной Республики и семь получили ранения», — отметили там.
Как стало известно ранее, мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских военных.