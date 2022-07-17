В ДНР сообщили о гибели четырёх военных республики за сутки

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Четверо военных Народной милиции ДНР погибли за сутки, сообщило силовое ведомство республики. Ещё семь военнослужащих получили ранения. Как уточняет милиция, за 24 часа украинская армия выпустила более 460 снарядов по территории государства.
В ДНР сообщили о гибели четырёх военных республики за сутки
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Огонь велся по районам десяти населённым пунктам Республики. В результате обстрелов два мирных жителя получили ранения. Повреждено 12 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры, сообщила Народная милиция.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четыре защитника Донецкой Народной Республики и семь получили ранения», — отметили там.

Как стало известно ранее, мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских военных.

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