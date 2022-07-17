На выезде из Латвии в Россию скопилось в очереди множество грузовиков

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Значительные очереди грузовиков образовались на границе на выезде из Латвии в Россию.
На выезде из Латвии в Россию скопилось в очереди множество грузовиков
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Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

По данным ведомства, около 850 грузовиков стоят в очереди на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе.

При этом около 400 грузовиков ждут въезда в Россию на погранпереходе Гребнево, но за последние сутки погранпереход пересекло 80 таких машин. 

Очереди на латвийско-белорусской границе в настоящий момент меньше, на пункте Пятерниеку своей очереди ждут 150 грузовиков, на Силене — 200 грузовиков.

Ранее «Известия» писали, что фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября.

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