На выезде из Латвии в Россию скопилось в очереди множество грузовиков

Значительные очереди грузовиков образовались на границе на выезде из Латвии в Россию.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

По данным ведомства, около 850 грузовиков стоят в очереди на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе.

При этом около 400 грузовиков ждут въезда в Россию на погранпереходе Гребнево, но за последние сутки погранпереход пересекло 80 таких машин.

Очереди на латвийско-белорусской границе в настоящий момент меньше, на пункте Пятерниеку своей очереди ждут 150 грузовиков, на Силене — 200 грузовиков.

Ранее «Известия» писали, что фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября.