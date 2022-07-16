В ТАСС заявили об отсутствии блокировок доступа к сайтам российских СМИ в Туркменистане

В ТАСС заявили, что доступ к российским СМИ в Туркменистане сохраняется, несмотря на данные о якобы блокировках.

По данным корреспондента агентства, сайты российских СМИ, в том числе ТАСС, РИА Новости, РБК и «Лента.Ру», открываются в Туркмении без каких-либо ограничений.

Ранее СМИ сообщали, что власти Туркменистана заблокировали почти все российские новостные сайты, которые ранее были доступны на территории страны.

Вместе с этим указывалось, что в стране не работают App Store и Microsoft Store, а VPN-сервисы функционируют с большими перебоями.