За 150 дней эскалации в ДНР погибли 256 мирных граждан

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что за 150 дней эскалации в республике погибли 256 мирных граждан.
За 150 дней эскалации в ДНР погибли 256 мирных граждан
  • AP

«За 150 дней эскалации погибли 256 гражданских лиц, в том числе 16 детей. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1205 гражданских лиц, в том числе 93 ребёнка», — сообщило представительство в своём Telegram.

При этом на освобождённой в ходе спецоперации территории ранения получили 1494 гражданских лица, в том числе 83 ребёнка.

Отмечается, что за этот период ведомство зафиксировало 5983 факта ведения огня со стороны украинских войск, из них с применением тяжёлого вооружения — 5654. Всего украинскими военными выпущено 49 886 боеприпасов различного калибра.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что семь человек погибли за сутки на территории Донецкой Народной Республики из-за обстрелов украинских войск.

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