В ДНР сообщили об одном погибшем и 12 пострадавших 15 июля из-за обстрела

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших 15 июля в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб один человек и ещё 12 мирных жителей получили ранения», — заявили в штабе. Ранее в ДНР заявили, что идёт зачистка восточных районов Северска.