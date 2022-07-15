В ДНР сообщили об одном погибшем и 12 пострадавших 15 июля из-за обстрела

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших 15 июля в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
В ДНР сообщили об одном погибшем и 12 пострадавших 15 июля из-за обстрела
  • РИА Новости

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб один человек и ещё 12 мирных жителей получили ранения», — заявили в штабе.

Ранее в ДНР заявили, что идёт зачистка восточных районов Северска.

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