Кинопродюсер Армен Григорян скончался в зале суда в Ереване

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Кинопродюсер Армен Григорян умер в зале суда в Ереване в ходе заседания по его делу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора службы скорой помощи Тагуи Степанян.
Кинопродюсер Армен Григорян скончался в зале суда в Ереване
  • РИА Новости

Отмечается, что 14 июля он потерял сознание во время судебного заседания.

«Григорян скончался в здании суда», — подтвердила Степанян. 

Армен Григорян придерживался пророссийских взглядов, также он критиковал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предполагая, что подобную позицию могут занимать потомки турок.

Его обвиняли по статье о «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды».

  • Кинопродюсер Армен Григорян скончался в зале суда в Ереване

В мае его арестовали на два месяца за оскорбление жителей регионов Армении.

По данным агентства, также у Григоряна было российское гражданство.

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