Кинопродюсер Армен Григорян умер в зале суда в Ереване в ходе заседания по его делу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора службы скорой помощи Тагуи Степанян.

Отмечается, что 14 июля он потерял сознание во время судебного заседания.

«Григорян скончался в здании суда», — подтвердила Степанян.

Армен Григорян придерживался пророссийских взглядов, также он критиковал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предполагая, что подобную позицию могут занимать потомки турок.

Его обвиняли по статье о «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды».

Кинопродюсер Армен Григорян скончался в зале суда в Ереване

В мае его арестовали на два месяца за оскорбление жителей регионов Армении.

По данным агентства, также у Григоряна было российское гражданство.