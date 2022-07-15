Кинопродюсер Армен Григорян скончался в зале суда в Ереване
- РИА Новости
Отмечается, что 14 июля он потерял сознание во время судебного заседания.
«Григорян скончался в здании суда», — подтвердила Степанян.
Армен Григорян придерживался пророссийских взглядов, также он критиковал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ширакской и Араратской областях, предполагая, что подобную позицию могут занимать потомки турок.
Его обвиняли по статье о «возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды».
- Кинопродюсер Армен Григорян скончался в зале суда в Ереване
В мае его арестовали на два месяца за оскорбление жителей регионов Армении.
По данным агентства, также у Григоряна было российское гражданство.