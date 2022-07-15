Сенатор Цеков осудил высказывание кандидата в премьер-министры Эстонии Каллас о России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в премьер-министры Эстонии Каи Каллас, которая назвала Россию единственным врагом своей страны.

По его мнению, политики, которые делают подобные заявления, являются врагами для своей страны.

Также они не в состоянии оценить всё то, что происходит в мире, подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что Эстония считает, будто может диктовать условия такой стране, как Россия.

«Они видят смысл своей политической деятельности только в одном — в борьбе с Россией в ущерб своим внутригосударственным интересам», — заключил собеседник RT.

Ранее кандидат в премьер-министры Эстонии Каллас назвала Россию единственным врагом страны.