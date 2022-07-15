Сенатор Цеков осудил высказывание кандидата в премьер-министры Эстонии Каллас о России
- РИА Новости
По его мнению, политики, которые делают подобные заявления, являются врагами для своей страны.
Также они не в состоянии оценить всё то, что происходит в мире, подчеркнул сенатор.
Он пояснил, что Эстония считает, будто может диктовать условия такой стране, как Россия.
«Они видят смысл своей политической деятельности только в одном — в борьбе с Россией в ущерб своим внутригосударственным интересам», — заключил собеседник RT.
Ранее кандидат в премьер-министры Эстонии Каллас назвала Россию единственным врагом страны.