ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие и раненые

Украинская армия открыла огонь по автостанции в центре Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев.

«Идёт обстрел Ворошиловского района. По сообщениям очевидцев, в районе АС «Центр» имеются погибшие и раненые», — написал он в Тelegram.

По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, в результате обстрела погибли два мирных жителя, ещё трое получили ранения.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении гражданских в Никитовском районе в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.

До этого Украина открыла огонь по Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.