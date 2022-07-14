ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие и раненые
- РИА Новости
«Идёт обстрел Ворошиловского района. По сообщениям очевидцев, в районе АС «Центр» имеются погибшие и раненые», — написал он в Тelegram.
По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, в результате обстрела погибли два мирных жителя, ещё трое получили ранения.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении гражданских в Никитовском районе в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.
До этого Украина открыла огонь по Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.