Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: ВСУ нанесли ракетный удар по полигону в пригороде Луганска

Вооружённые силы Украины вечером 12 июля нанесли ракетный удар по полигону в пригороде Луганска. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что за последний месяц Киев не прекращает обстрел городов, где нет воинских подразделений, но есть складские подразделения и «охранение материальной базы».

«И один из этих полигонов под Александровкой вчера в 23:30 подвергся ракетному удару», — цитирует его РИА Новости.

Также Киселёв заявил, что в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ зафиксированы пострадавшие и разрушения.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что после ночного обстрела ситуация с безопасностью в Луганске стабильная.