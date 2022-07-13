Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: ВСУ нанесли ракетный удар по полигону в пригороде Луганска
- РИА Новости
Он отметил, что за последний месяц Киев не прекращает обстрел городов, где нет воинских подразделений, но есть складские подразделения и «охранение материальной базы».
«И один из этих полигонов под Александровкой вчера в 23:30 подвергся ракетному удару», — цитирует его РИА Новости.
Также Киселёв заявил, что в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ зафиксированы пострадавшие и разрушения.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что после ночного обстрела ситуация с безопасностью в Луганске стабильная.