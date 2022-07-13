Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: ВСУ нанесли ракетный удар по полигону в пригороде Луганска

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины вечером 12 июля нанесли ракетный удар по полигону в пригороде Луганска. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в эфире телеканала «Россия 24».
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: ВСУ нанесли ракетный удар по полигону в пригороде Луганска
  • РИА Новости

Он отметил, что за последний месяц Киев не прекращает обстрел городов, где нет воинских подразделений, но есть складские подразделения и «охранение материальной базы». 

«И один из этих полигонов под Александровкой вчера в 23:30 подвергся ракетному удару», — цитирует его РИА Новости.

Также Киселёв заявил, что в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ зафиксированы пострадавшие и разрушения.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что после ночного обстрела ситуация с безопасностью в Луганске стабильная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить