Корреспондент RT Андрица рассказал об обстреле Луганска

Корреспондент RT Влад Андрица в стриме «Летучка» рассказал о ночном обстреле Луганска.

«Начались громкие взрывы. Были видны клубы дыма. Работала система ПВО в разных направлениях», — рассказал Андрица.

По его словам, часть ракет ВСУ удалось сбить.

«Писали местные жители вчера ночью, что на расстоянии километра от взрывов вылетали окна, выбивало стёкла. От центра Луганска это было в 8—10 км, и у нас в доме тряслись стены и окна. Очень серьёзные были прилёты», — сообщил Андрица.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS.