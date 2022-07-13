Корреспондент RT Андрица рассказал об обстреле Луганска
- РИА Новости
«Начались громкие взрывы. Были видны клубы дыма. Работала система ПВО в разных направлениях», — рассказал Андрица.
По его словам, часть ракет ВСУ удалось сбить.
«Писали местные жители вчера ночью, что на расстоянии километра от взрывов вылетали окна, выбивало стёкла. От центра Луганска это было в 8—10 км, и у нас в доме тряслись стены и окна. Очень серьёзные были прилёты», — сообщил Андрица.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS.