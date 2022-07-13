Корреспондент RT Андрица рассказал об обстреле Луганска

Короткая ссылка
Корреспондент RT Влад Андрица в стриме «Летучка» рассказал о ночном обстреле Луганска.
Корреспондент RT Андрица рассказал об обстреле Луганска
  • РИА Новости

«Начались громкие взрывы. Были видны клубы дыма. Работала система ПВО в разных направлениях», — рассказал Андрица.

По его словам, часть ракет ВСУ удалось сбить.

«Писали местные жители вчера ночью, что на расстоянии километра от взрывов вылетали окна, выбивало стёкла. От центра Луганска это было в 8—10 км, и у нас в доме тряслись стены и окна. Очень серьёзные были прилёты», — сообщил Андрица.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить