В ДНР вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров

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В Донецкой Народной Республике официально вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров.
В ДНР вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении соответствующих поправок.

«Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в ст. 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики». Отменён мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в документе.

Ранее Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

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