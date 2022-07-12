В ДНР вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров

В Донецкой Народной Республике официально вступило в силу решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров.

Как сообщает ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении соответствующих поправок.

«Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в ст. 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики». Отменён мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в документе.

Ранее Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.