МИД Узбекистана: обращение Белоруссии о вступлении в ШОС направлено странам-членам

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), её обращение уже направлено странам-членам. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«В настоящее время Белоруссия подала заявку (о вступлении в ШОС. — RT). Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам», — приводит РИА Новости слова Норова на зеседании круглого стола в Москве.

Он допустил, что в случае принятия общего положительного решения на саммите в Самарканде в сентябре может начаться процедура по приёму Белоруссии в члены ШОС.

В июне специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов сообщил, что белорусские власти подготовили заявку на вступление в организацию.