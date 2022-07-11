МИД Узбекистана: обращение Белоруссии о вступлении в ШОС направлено странам-членам
- РИА Новости
- © Sputnik / Болат Шайхинов
«В настоящее время Белоруссия подала заявку (о вступлении в ШОС. — RT). Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам», — приводит РИА Новости слова Норова на зеседании круглого стола в Москве.
Он допустил, что в случае принятия общего положительного решения на саммите в Самарканде в сентябре может начаться процедура по приёму Белоруссии в члены ШОС.
В июне специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов сообщил, что белорусские власти подготовили заявку на вступление в организацию.