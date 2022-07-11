МИД Узбекистана: обращение Белоруссии о вступлении в ШОС направлено странам-членам

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Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), её обращение уже направлено странам-членам. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
МИД Узбекистана: обращение Белоруссии о вступлении в ШОС направлено странам-членам
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Болат Шайхинов

«В настоящее время Белоруссия подала заявку (о вступлении в ШОС. — RT). Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам», — приводит РИА Новости слова Норова на зеседании круглого стола в Москве.

Он допустил, что в случае принятия общего положительного решения на саммите в Самарканде в сентябре может начаться процедура по приёму Белоруссии в члены ШОС.

В июне специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов сообщил, что белорусские власти подготовили заявку на вступление в организацию.

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