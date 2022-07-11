Мэр Донецка заявил, что за прошедшую неделю ВСУ 178 раз обстреляли город

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире Первого канала заявил, что украинские военные обстреляли город 178 раз за прошедшую неделю.

«За прошедшую неделю город обстреливался 178 раз, сотни, тысячи снарядов, боеприпасов, которые упали на жилые кварталы. К огромному сожалению, погибли 14 мирных жителей, среди которых один ребёнок, ранения различной степени тяжести получили 69 мирных жителей, в том числе трое детей», — цитирует его ТАСС.

11 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 мм по Донецку и Пантелеймоновке.