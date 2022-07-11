Пушилин рассказал о подготовке Донбасса к осенне-зимнему сезону

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о подготовке региона к осенне-зимнему сезону.

«Необходимо закрыть тепловой контур разрушенного жилья, привести в рабочее состояние коммунальную инфраструктуру. Задача усложняется тем, что времени катастрофически мало. И конечно, мы бы не справились с такой объёмной задачей, если бы не помощь регионов Российской Федерации», — заявил он в беседе с Тульской службой новостей.

По его словам, за работу взялись «всем миром».

«Московская, Самарская, Владимирская, Пензенская, Свердловская, Липецкая и Курская области, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Башкортостан и Якутия. Это лишь малый перечень тех, кто уже помогает восстанавливать республику», — отметил Пушилин.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.