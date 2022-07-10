Зеленский объяснил увольнение ряда украинских послов ротацией
«Сегодня я подписал указы об увольнении нескольких послов Украины. Эта ротация — нормальная часть дипломатической практики», — говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram.
По его словам, в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию назначат новых представителей, их кандидатуры готовит МИД.
Ранее Зеленский уволил украинских послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии.
До этого Андрей Мельник был уволен с должности посла Украины в Берлине.