Зеленский объяснил увольнение ряда украинских послов ротацией

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Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил увольнение ряда послов Украины, в том числе в ФРГ, ротацией.

«Сегодня я подписал указы об увольнении нескольких послов Украины. Эта ротация — нормальная часть дипломатической практики», — говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram.

По его словам, в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию назначат новых представителей, их кандидатуры готовит МИД.

Ранее Зеленский уволил украинских послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии.

До этого Андрей Мельник был уволен с должности посла Украины в Берлине.

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