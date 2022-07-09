Конгрессвумен США Спарц заподозрила главу офиса Зеленского в связях с Кремлём

Член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спарц направила президенту Джо Байдену письмо, в котором попросила американского лидера организовать брифинг о проведённых проверках, касающихся главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за его возможных «связей с Россией».

Об этом сообщается на сайте парламентария.

«Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьёзные обвинения», — говорится в заявлении.

Конгрессвумен отметила, что с учётом материальной поддержки США Киеву конгресс должен отчитываться перед американцами за оказываемую Украине помощь.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.