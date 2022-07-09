Конгрессвумен США Спарц заподозрила главу офиса Зеленского в связях с Кремлём
- AP
Об этом сообщается на сайте парламентария.
«Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьёзные обвинения», — говорится в заявлении.
Конгрессвумен отметила, что с учётом материальной поддержки США Киеву конгресс должен отчитываться перед американцами за оказываемую Украине помощь.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.