Министр обороны Украины Резников назвал численность войск страны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность украинской армии и сил безопасности на сегодняшний день составляет более 1 млн человек.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинское издание «СТРАНА.ua».

В сообщении также говорится, что речь идёт о Вооружённых силах Украины (ВСУ), полиции, нацгвардии и погранслужбе.

Как утверждается, численность собственно ВСУ составляет до 700 тыс. человек.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал заявление министра обороны Украины о намерении Киева довести численность армии до 1 млн человек.