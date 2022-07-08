Министр обороны Украины Резников назвал численность войск страны

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность украинской армии и сил безопасности на сегодняшний день составляет более 1 млн человек.
Министр обороны Украины Резников назвал численность войск страны
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинское издание «СТРАНА.ua».

В сообщении также говорится, что речь идёт о Вооружённых силах Украины (ВСУ), полиции, нацгвардии и погранслужбе. 

Как утверждается, численность собственно ВСУ составляет до 700 тыс. человек. 

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал заявление министра обороны Украины о намерении Киева довести численность армии до 1 млн человек.

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