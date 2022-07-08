Министр обороны Украины Резников назвал численность войск страны
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинское издание «СТРАНА.ua».
В сообщении также говорится, что речь идёт о Вооружённых силах Украины (ВСУ), полиции, нацгвардии и погранслужбе.
Как утверждается, численность собственно ВСУ составляет до 700 тыс. человек.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал заявление министра обороны Украины о намерении Киева довести численность армии до 1 млн человек.