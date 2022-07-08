Военное положение ввели на освобождённых территориях Харьковской области
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.
«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <…> введено военное положение», — заявили в ВГА.
Ранее сообщалось, что на освобождённых территориях Харьковской области документацию будут вести на русском языке, украинский язык будет иметь региональный статус.