Военное положение ввели на освобождённых территориях Харьковской области

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) ввёл военное положение на освобождённых от украинских войск территориях Харьковской области.
Военное положение ввели на освобождённых территориях Харьковской области
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <…> введено военное положение», — заявили в ВГА.

Ранее сообщалось, что на освобождённых территориях Харьковской области документацию будут вести на русском языке, украинский язык будет иметь региональный статус.

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