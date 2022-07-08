Военное положение ввели на освобождённых территориях Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) ввёл военное положение на освобождённых от украинских войск территориях Харьковской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

«С целью обеспечения общественного порядка и государственной безопасности главой ВГА Харьковской области на территории <…> введено военное положение», — заявили в ВГА.

Ранее сообщалось, что на освобождённых территориях Харьковской области документацию будут вести на русском языке, украинский язык будет иметь региональный статус.