Депутат Матвейчев прокомментировал снятие моратория на смертную казнь в ДНР
08 июля 2022

Депутат Матвейчев прокомментировал снятие моратория на смертную казнь в ДНР

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT решение Народного совета ДНР отменить мораторий на смертную казнь.

«Большое количество людей в ДНР говорят о том, что смертная казнь для наёмников, которые приехали туда поохотиться и убивали мирных людей, — более чем мягкое явление», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что возможность приговорить убийц к смертной казни «как минимум должна быть».

«Все будущие охотники за людьми, да и нынешнее вэсэушники и добровольцы, должны знать, что такая опция для них существует», — заключил Матвейчев.

Ранее Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.