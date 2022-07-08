Встречавшая российские войска в Лисичанске девушка рассказала о травле со стороны украинцев

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15-летняя Полина, которую затравили в сети после того, как она встречала союзные войска в Лисичанске, рассказала корреспонденту RT Владу Андрице, как ей запрещали петь на русском языке.
Встречавшая российские войска в Лисичанске девушка рассказала о травле со стороны украинцев
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Отмечается, что в украинских пабликах 15-летнюю девушку обозвали «предательницей». Ей припомнили, как она пела украинские песни, а после освобождения города говорила чеченским бойцам, что ждала помощи от России с 2014 года.

По словам девушки, в колледже у неё была музыкальная группа, но она могла выступать на местных конкурсах только на украинском языке — выбора ей не давали, а идти против таких правил она боялась.

«Выбор есть, но при этом его нет. Всё, что касается политики, у нас было дома. Выходишь из дома — лучше об этом не говорить», — рассказала она.

4 июля сообщалось, что Лисичанск освобождён и взят под контроль российскими военными. Город разрушен на 30—40%, взорваны все мосты. 

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