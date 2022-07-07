Херсонской области передали 20 тонн гуманитарного груза из Краснодарского края

Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.

Об этом сообщает ФАН.

С начала июня в Херсоне работает гуманитарный центр «Единой России». Его услугами воспользовались более 37 тыс. человек.

«Именно в таких ситуациях проявляются настоящая поддержка, дружеское плечо и общее единение вокруг главной цели — оказать помощь тем, кто в ней нуждается. В Херсон к нам идут грузы со всей страны, которые собирают и взрослые, и дети», — заявил глава центра Игорь Кастюкевич.

Ранее RIA56 сообщало, что жителям ЛНР передали гуманитарный груз из Оренбургской области.