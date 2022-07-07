Задержанный за подготовку терактов в Херсоне заявил, что его группу курировал Зеленский

Короткая ссылка
Задержанный за подготовку терактов в Херсоне Виталий Ростецкий заявил, что деятельность его группы находилась на личном контроле украинского лидера Владимира Зеленского.
Задержанный за подготовку терактов в Херсоне заявил, что его группу курировал Зеленский
  • AP

«Я, Ростецкий Виталий, кадровый сотрудник Сил спецопераций Украины, позывной — Математик. Являюсь командиром РД (разведывательно-диверсионной. — RT) группы», — приводит РИА Новости слова из его видеопоказаний.

Ростецкий добавил, что группа проживала в Херсоне под видом местных жителей и смогла завербовать троих гражданских.

«Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому», — сообщил задержанный.

Ранее в Херсонской области задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить