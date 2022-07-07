Задержанный за подготовку терактов в Херсоне заявил, что его группу курировал Зеленский

Задержанный за подготовку терактов в Херсоне Виталий Ростецкий заявил, что деятельность его группы находилась на личном контроле украинского лидера Владимира Зеленского.

«Я, Ростецкий Виталий, кадровый сотрудник Сил спецопераций Украины, позывной — Математик. Являюсь командиром РД (разведывательно-диверсионной. — RT) группы», — приводит РИА Новости слова из его видеопоказаний.

Ростецкий добавил, что группа проживала в Херсоне под видом местных жителей и смогла завербовать троих гражданских.

«Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому», — сообщил задержанный.

Ранее в Херсонской области задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.