Задержанный за подготовку терактов в Херсоне заявил, что его группу курировал Зеленский
- AP
«Я, Ростецкий Виталий, кадровый сотрудник Сил спецопераций Украины, позывной — Математик. Являюсь командиром РД (разведывательно-диверсионной. — RT) группы», — приводит РИА Новости слова из его видеопоказаний.
Ростецкий добавил, что группа проживала в Херсоне под видом местных жителей и смогла завербовать троих гражданских.
«Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому», — сообщил задержанный.
Ранее в Херсонской области задержали украинских боевиков, которые планировали убийство главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.