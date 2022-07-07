В ДНР сообщили, что обстрел Макеевки со стороны Украины вёлся кассетными боеприпасами

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Совершённый в среду, 6 июля, обстрел Макеевки вёлся с применением кассетных боеприпасов из РСЗО «Ураган», сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР сообщили, что обстрел Макеевки со стороны Украины вёлся кассетными боеприпасами
  • РИА Новости

«Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела противником Центрально-Городского района Макеевки с применением РСЗО БМ-27 «Ураган» с кассетной боевой частью 9М27К», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрела погибли четыре гражданских лица, из них трое детей: мальчик 2014 года рождения, девочка 2015 года рождения и подросток 2005 года рождения.

Ещё десять человек, в том числе семь детей, получили ранения различной степени тяжести.

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