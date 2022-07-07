Экс-советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира

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В случае продолжения боевых действий Украина может исчезнуть с карты мира. Об этом в эфире Sky News Australia заявил бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Она (Украина. — RT) уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь», — заявил Макгрегор.

По его словам, вместо поставок вооружения западным странам следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации на Украине.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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