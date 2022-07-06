В Афганистане расследуют инцидент с пуском снарядов по территории Узбекистана

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Власти Афганистана начали расследование инцидента с падением пяти снарядов на приграничную территорию Узбекистана, сообщил афганский МИД в правительстве талибов.
В Афганистане расследуют инцидент с пуском снарядов по территории Узбекистана
  • AP

Представитель МИД Абдул Кахар Балхи сообщил, что накануне в районе границы упали восемь ракет, часть из которых попала на территорию Афганистана, а ещё часть — на территорию Узбекистана.

«Силы безопасности немедленно направились на место и начали расследование. Предпринимаются серьёзные усилия в этом районе для обнаружения и задержания виновных... противник не представлял серьёзной угрозы в последние десять месяцев, сейчас он предпринимает ужасные действия, которые никогда не нарушат отношений между двумя дружественными странами», — цитирует его РИА Новости.

5 июля в МИД Узбекистана сообщили, что на приграничную территорию республики упало пять реактивных снарядов, предположительно, прилетевших с территории Афганистана.

При падении снарядов взрывов не произошло, жертв и разрушений нет, нанесён ущерб четырём частным домам.

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