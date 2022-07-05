Один человек скончался после обстрела Горловки в ДНР

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Один человек скончался в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Один человек скончался после обстрела Горловки в ДНР
  • РИА Новости

«Увы, сегодня ночью скончался один из вчерашних пострадавших», — заявил мэр города в своём Telegram-канале.

4 июля сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в 06:05 мск. По населённому пункту выпустили шесть мин калибра 120 мм.

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