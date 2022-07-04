Украинские военные обстреляли Снежное в ДНР из РСЗО HIMARS
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н. п. Константиновка, противник произвёл запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВФУ странами НАТО, по н. п. Снежное», — говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрела были повреждены многоквартирные жилые дома, ясли-сад и химический завод «Снежнянскхиммаш».
Ранее в ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ снарядами калибра 155 мм.