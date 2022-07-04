В Мелитополе открылся первый центр гуманитарной помощи «Единой России»

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В Мелитополе Запорожской области открылся первый центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия».
В Мелитополе открылся первый центр гуманитарной помощи «Единой России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь приём, помогать людям с оформлением документов и пенсионных. Сформируем и мобильные бригады. Наши волонтёры будут выезжать и оказывать адресную помощь людям, которые не могут доехать до гумцентра», — рассказал Турчак.

Он отметил, что в Мелитополе также появится детский досуговый центр.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что добровольческие и благотворительные организации Севастополя доставили более 200 т гуманитарной помощи в Старобельский район Луганской Народной Республики.

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