В Мелитополе открылся первый центр гуманитарной помощи «Единой России»

В Мелитополе Запорожской области открылся первый центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия».

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«Договорились с местной администрацией, что их специалисты будут вести здесь приём, помогать людям с оформлением документов и пенсионных. Сформируем и мобильные бригады. Наши волонтёры будут выезжать и оказывать адресную помощь людям, которые не могут доехать до гумцентра», — рассказал Турчак.

Он отметил, что в Мелитополе также появится детский досуговый центр.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что добровольческие и благотворительные организации Севастополя доставили более 200 т гуманитарной помощи в Старобельский район Луганской Народной Республики.