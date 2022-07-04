Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус Каракалпакстана
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, депутаты единогласно поддержали инициативу о сохранении ряда статей Конституции в действующей редакции основного документа страны.
Также парламент Узбекистана одобрил продление срока всенародного обсуждения проекта поправок к Конституции до 15 июля.
Ранее командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев доложил президенту страны Шавкату Мирзиёеву, что ситуация в Каракалпакстане взята под полный контроль.